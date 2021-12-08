Zenit - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zenit - Chelsea maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Zenit - Chelsea bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Zenit - Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Zenit - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Zenit - Chelseamaçı şifresiz mi? Zenit - Chelsea maçı hakemi kim? Zenit - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Zenit - Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı, 08.12.2021 Çarşamba bugün saat 20.45'te oynanacak.
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