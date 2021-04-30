Zenit Basket - Barcelona THY Euroleague Çeyrek Final basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Zenit Basket - Barcelona mücadelesi olacak. Peki Zenit Basket - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? Zenit Basket - Barcelona saat kaçta, ne zaman? Zenit Basket - Barcelona çeyrek final play-off maçı ne zaman başlıyor?