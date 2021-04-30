Zenit Basket - Barcelona THY Euroleague Çeyrek Final basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da Zenit Basket - Barcelona mücadelesi olacak. Peki Zenit Basket - Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak? Zenit Basket - Barcelona saat kaçta, ne zaman? Zenit Basket - Barcelona çeyrek final play-off maçı ne zaman başlıyor?
Merakla beklenen Zenit Basket - Barcelona basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Zenit Basket - Barcelona ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç nerede oynanacak? Tüm detaylar haberimizde...
ZENİT BASKET - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Zenit Basket - Barcelona THY Euroleague basketbol maçı 30 Nisan Cuma günü bu akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8'de başlayacak.
ZENİT BASKET - BARCELONA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Zenit Basket - Barcelona THY Euroleague maçı Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
ZENİT BASKET - BARCELONA BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Sibur Arena , Saint Petersburg'da oynanacak.