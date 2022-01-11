Zenit Basket - Asvel Villeurbanne THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Zenit Basket - Asvel Villeurbanne basketbol maçı yok mu neden yok
Yeni yılda THY Euroleague mücadeleleri kaldığı yerden devam ediyor. Normalde bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi de Zenit Basket - Asvel Villeurbanne maçı oldu. Fakat Zenit Basket - Asvel Villeurbanne maçı yapılan açıklama ile ertelenme kararı alındı. Peki, Zenit Basket - Asvel Villeurbanne THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Zenit Basket - Asvel Villeurbanne basketbol maçı yok mu, neden yok? İşte detaylar...
Thy Euroleague basketbol maçları ertelendi mi? THY Euroleague maçları neden ertelendi? Zenit Basket - Asvel Villeurbanne THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Zenit Basket - Asvel Villeurbanne basketbol maçı yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...
THY EUROLEAGUE MAÇLARI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?
Bugün oynanacak olan bazı THY Euroleague maçları koronavirüs vakalarının artması nedeniyle sonraki tarihlere ertelenmiştir.
ZENİT BASKET - ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI ERTELENDİ Mİ, MAÇ NEDEN YOK?
Zenit Basket - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç ilerleyen tarihlerde oynanacaktır. Maç normalde bugün 11 Ocak Salı saat 20:00 'da başlayacaktı.
Sizce, #koronavirüs vaka sayıları nasıl düşer?— Haberler (@Haberler) January 7, 2022
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet