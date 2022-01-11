Thy Euroleague basketbol maçları ertelendi mi? THY Euroleague maçları neden ertelendi? Zenit Basket - Asvel Villeurbanne THY Euroleague maçı ertelendi mi, neden ertelendi? Zenit Basket - Asvel Villeurbanne basketbol maçı yok mu, neden yok? Detaylar haberimizde...

THY EUROLEAGUE MAÇLARI ERTELENDİ Mİ, NEDEN ERTELENDİ?

Bugün oynanacak olan bazı THY Euroleague maçları koronavirüs vakalarının artması nedeniyle sonraki tarihlere ertelenmiştir.

ZENİT BASKET - ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI ERTELENDİ Mİ, MAÇ NEDEN YOK?

Zenit Basket - Asvel Villeurbanne THY Euroleague basketbol maçı koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç ilerleyen tarihlerde oynanacaktır. Maç normalde bugün 11 Ocak Salı saat 20:00 'da başlayacaktı.

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