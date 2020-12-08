Zenit - B. Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Zenit - B. Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

08.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:14
Zenit - B. Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Zenit - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Zenit - B.Dortmund maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

ZENİT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Zenit - B.Dortmund maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

ZENİT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zenit - B.Dortmund maçını Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarından izleyebilirsiniz.

ZENİT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Yeni Zenit Stadyumu, St Petersburg'da oynanacak.

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