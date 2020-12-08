Zenit - B. Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Zenit - B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Zenit - B.Dortmund maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
ZENİT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Zenit - B.Dortmund maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.
ZENİT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Zenit - B.Dortmund maçını Bein Sports 4 Digiturk 80, Kablo TV 235 kanallarından izleyebilirsiniz.
ZENİT - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Yeni Zenit Stadyumu, St Petersburg'da oynanacak.