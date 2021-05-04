Zenginler Mahallesi beton asfalt hazırlıkları
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Zenginler Mahallesi beton asfalt hazırlıkları

Zenginler Mahallesi beton asfalt hazırlıkları
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamalarında Hatay'ın yollarını yeniliyor.

Tam kapanma zamanında il genelinde yeni yol, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren HBB ekipleri, altyapısı tamamlanan Antakya ilçesine bağlı Zenginler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde beton asfalt hazırlıklarına başladı.

Yetkililer, kazı çalışmalarının tamamlanması ile en kısa süre içinde beton asfalt çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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