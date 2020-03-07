Zenginler koronavirüs salgına karşı ne tür önlemler alıyor? 100 dolarlık maskeler işe yarıyor mu?

07.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:14

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hızla dünyaya yayılırken insanlar kendilerini korumak için günlük hayatlarında bir takım önlemler almaya başladı.



Hemen hemen her kitlesel olayda olduğu gibi varlıklı insanlar, genelde çoğunluğun erişemeyeceği imkanlar sayesinde, koronavirüse karşı farklı önlemler almayı tercih ediyor. Euronews.com'da Görüntüle