Zenginden aldı, fakire verdi
Haberler » Güncel » Zenginden aldı, fakire verdi - Haber

Zenginden aldı, fakire verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir muhtar, durumu iyi olan ailelerden topladığı kıyafetleri, yoksullara dağıttı.

09.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:12
Zenginden aldı, fakire verdi

'in ilçesinde bir muhtar, durumu iyi olan ailelerden topladığı kıyafetleri, yoksullara dağıttı.


Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin , mahallesinde durumu iyi olan ailelerden giymedikleri kıyafetleri topladı. Kıyafetleri güzelce elden geçiren Şahin Mahallesi Hüseyin Aydın, mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi insanlara dağıttı.


Bu tür hayır işlerinden oldukça mutlu olduğunu söyleyen muhtar Aydın, "Mahalleden birliği ve dayanışmayı sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Mahallede durumu iyi ailelerin fazla kıyafetleri alıp, ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıttık. Bir elin gördüğünü diğeri görmeden yardımda bulunuyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler