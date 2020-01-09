Zenginden aldı, fakire verdi

09.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:12

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir muhtar, durumu iyi olan ailelerden topladığı kıyafetleri, yoksullara dağıttı.



Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, mahallesinde durumu iyi olan ailelerden giymedikleri kıyafetleri topladı. Kıyafetleri güzelce elden geçiren Şahin Mahallesi Hüseyin Aydın, mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi insanlara dağıttı.



Bu tür hayır işlerinden oldukça mutlu olduğunu söyleyen muhtar Aydın, "Mahalleden birliği ve dayanışmayı sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Mahallede durumu iyi ailelerin fazla kıyafetleri alıp, ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıttık. Bir elin gördüğünü diğeri görmeden yardımda bulunuyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA