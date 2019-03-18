Zengin Ülkelerin Ticaret İhtilafları Küresel Ekonomiye Zarar Veriyor"

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, küresel ekonominin büyümesinin ticaret ihtilaflarından olumsuz etkilendiğini belirterek, "Özellikle sadece kendi çıkarlarını düşünen daha zengin ülkeler arasında ticaret savaşları dünya ekonomisine zarar veriyor." dedi.

Olaf Scholz, Almanya'nın başkenti Berlin'de 'World Policy Forum' konferansında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin gündemini meşgul eden ticaret ihtilaflarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Scholz, zengin ülkeler arasındaki ticaret ihtilaflarının küresel ekonomiye zarar verdiğini belirterek, "Özellikle sadece kendi çıkarlarını düşünen daha zengin ülkeler arasındaki ticaret çatışmaları dünya ekonomisine zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Almanya'nın yüksek cari fazlasını aşağı çekmek için uğraştıklarını anlatan Scholz, bu konuda Avrupa Komisyonu'nun önerilerini ön plana aldıklarını söyledi.

Scholz, uluslararası kurumlar vergisi sisteminde köklü bir değişiklik olması konusunda OECD seviyesinde önemli mesafeler alındığını fakat bunun yeterli olmadığını anlattı.

Olaf Scholz, Avrupa'nın ticaret politikasına uzun zamandır Avrupa Birliği'nin sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, Avrupa'nın ticaret ihtilafları konusunda tek sesli olması halinde pazarlık gücünün daha fazla olacağına işaret etti.

Alman Bakan Scholz, Avrupa olarak "Sadece birlikte olursak, adil ticaret standartlarını belirleyip uygulayabiliriz. "ifadesini kullandı.

Kaynak: AA