Zengin tatilci görünümlü hırsızlar yakayı ele verdi
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Zengin tatilci görünümlü hırsızlar yakayı ele verdi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan ve hırsızlık turuna çıkan 3 kafadar, Marmaris'te yerleştikleri 5 yıldızlı bir otelde gündüz turist gibi eğlenip gece de şehirde ev soymaya başladı.

Zengin tatilci görünümlü hırsızlar yakayı ele verdi
20.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:50

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan ve hırsızlık turuna çıkan 3 kafadar, Marmaris'te yerleştikleri 5 yıldızlı bir otelde gündüz turist gibi eğlenip gece de şehirde ev soymaya başladı. Hırsızlığın işleniş şekli ve hırsızların profesyonelliği karşısında hırsızlık ekibinin ilçeye yeni geldiğini fark eden Marmaris polisi, titiz bir çalışma ile turist görünümlü hırsızları lüks otelde yakalayıp gözaltına aldı. Hırsızların 5 yıldızlı hırsızlık turu nezarethanede sona erdi.

Edinilen bilgiye göre; pazartesi günü 38 ABG 399 plakalı araç ile Marmaris İlçesi'ne giriş yapan 9'u hırsızlık 2'si yağma 11 ayrı suçtan sabıkalı 20 yaşındaki Bilal M. ile 12 ayrı hırsızlık suçundan sabıkalı 22 yaşındaki Murat B. ve yanlarına aldıkları 24 yaşındaki fadıl C. ile lüks bir otele yerleşti.

Otelde ve şehirde cömertçe para harcayıp lüks bir tatil yaparak zengin turist görünümü veren ekip geldikten sonra geceleri otelin çevresindeki lüks evler birer birer soyulmaya başladı. Oldukça sakin olan bölgede her gün bir villanın soyulduğunu gören polis hırsızlığın işleniş şekli ve güvenlik kameralarına yansıyan şüpheli kişileri incelediğinde bölgeye yeni bir hırsız grubun geldiğini tespit etti. Bölgede tedbir alan ekipler hırsızların evleri soyarken 38 ABG 399 plakalı lüks aracı kullandığını da tespit etti.

Bugün, sabaha karşı bir eve daha girmeye çalışan iki kişi, mahalle sakininin görmesiyle kaçarak uzaklaştı. İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri plaka üzerinden çalışma yaparak şahısların bölgede bulunan lüks bir otelde konakladıklarını tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı'nın izni ile otelde sessizce operasyon yapan polis her üç kişiyi de odasındaki yatağından aldı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada çalınan altın kolye, alyans ve bilezikler ile 5 bin 285 lira Türk lirası çıktı. Oayda gözaltına alınan Fadıl C. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Bilal M. ile Murat B. toplanan suç unsurları ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Edirne cezaevinden çıkmışlar

Adliyeye sevk edilen iki şahsın da kısa süre önce hırsızlık suçundan dolayı Edirne Cezaevi'nden çıktıkları öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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