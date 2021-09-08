'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler
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'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler Mağdura kredi çektirmek için kocasından boşandırttılar Erzurum'da kolay yoldan zengin olmak ümidiyle birikimlerini sanal paraya yatırmak isteyen 15 kişi aracı olan 3 kadın tarafından toplamda...

'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler

Mağdura kredi çektirmek için kocasından boşandırttılar

ERZURUM - Erzurum'da kolay yoldan zengin olmak ümidiyle birikimlerini sanal paraya yatırmak isteyen 15 kişi aracı olan 3 kadın tarafından toplamda 1 milyon lira dolandırıldı. Dolandırıldıklarını aylarca anlamayan mağdurlar kendilerini dolandıran kadınların doğum gününe katılıp pasta dahi kesti.

İddiaya göre Erzurum'da Tuba P., Seda K. ve Birgül D. isimli 3 kadın çevrelerinde yaşayan tanıdıklarına "Bizim sanal para hesabımız var, paranızı bize verin kar sağlayıp size geri verilim" vaadiyle 15 kişiyi dolandırdı. 15 kişiden toplamda 1 milyon liraya yakın para alan kadınlar daha sonra mağdurlara 'hesabımız hacklendi, paralar gitti' bahanesini sundu. Dolandırıldıklarını o zaman anlayan 15 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Yapılan soruşturmanın ardından bugün Erzurum Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk celsesi görülen davada tutuksuz sanıklardan Tuba P. SEGBİS aracılığıyla Ankara'dan duruşmaya katılırken diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Sanıklar sanal para ile uğraştıklarını fakat ana paranın bulunduğu hesabın hacklendiğini savundu.

"Kredi çekmesi için eşinden boşandırdı"

Öte yandan kadınların 15 kişiyi ayrı bahanelerle dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurların bazılarına arabalarını bazılarına ise evlerini sattıran dolandırıcılar mağdur Mustafa N.'nin eşiyle bankaya kredi çekmeye dahi gittiler. Öyle ki dolandırıcı Tuba P. Mustafa N.'nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi. Akşam eve gelen kadın, eşi Mustafa N.'ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden Mustafa N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.'ye verdi. Daha sonra verdiklerini parayı geri alamayan Mustafa N. ve eşi boşandıklarıyla kaldı.

Mağdurlardan Murat E. ise kendilerine garanti verdikleri için inandıklarını ifade ederek, "Ne verirsek iki katını alacağımız söylendi. En kötü anaparaları alacağımızı söylediler. Sistem çökse dahi paramızı geri alacaktık. Garantili para dediler. Ayrı ayrı herkes kredi çekmiş. Ben ilk 50 bin çektim. Sonra havuz sıkıntıya girecek para yatırın dediler yine yatırdık. 200 bine yakın para yatırdım. Hacklendim dedi. Mahkemeye verdik hemen dolandırıldığımızı anladık. 1 milyon lira civarında para ortada yok. Üstelik bizi tehdit ediyordular. Paramızı istiyorduk gidip sizi şikayet ederim işten attırırım diyordular" dedi.

Öte yandan dolandırıcıların mağdurlarla kurdukları samimiyet ise pes dedirtti. Dolandırıcılar kendi doğum gününe çağırdıkları mağdurlarla pasta kesip fotoğraf çekildikleri görüldü.

'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler
'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler
'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler
'Zengin olacaksınız' vaadiyle 15 kişiyi dolandırdılar, mağdurlarla doğum günü pastası dahi kestiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik

Zengin olma vaadiyle 15 kişiyi toplamda 1 milyon lira dolandırdılar
Zengin olma vaadiyle 15 kişiyi toplamda 1 milyon lira dolandırdılar
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