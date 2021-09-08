Zengin olma vaadiyle 15 kişiyi toplamda 1 milyon lira dolandırdılar

Erzurum'da 3 kadın, tanıştıkları 15 kişiyi zengin olma vaadiyle dolandırdı. Mağdur çiftlerden birinin ise kredi çekmek uğruna boşandığı bile ortaya çıktı. Toplamda 1 milyon lira dolandırıcılık yapan kadınlar hacklendiklerini ifade ederek suçlamaları kabul etmedi. Öte yandan mağdurlar ile dolandırıcıların birlikte doğum günü kutlayıp pasta üflediği görüntüler şaşırttı.

Erzurum'da Tuba P., Seda K. ve Birgül D. isimli 3 kadının çevrelerinde yaşayan tanıdıklarına "Bizim sanal para hesabımız var, paranızı bize verin kar sağlayıp size geri verilim" vaadiyle 15 kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Dolandırıldıklarını anlayan 15 kişi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

HESABIN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ SAVUNDU

Yapılan soruşturmanın ardından bugün Erzurum Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk celsesi görülen davada tutuksuz sanıklardan Tuba P. SEGBİS aracılığıyla Ankara'dan duruşmaya katılırken diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Sanıklar sanal para ile uğraştıklarını fakat ana paranın bulunduğu hesabın hacklendiğini savundu.

BANKADAN KREDİ BİLE ÇEKTİLER

Öte yandan kadınların 15 kişiyi ayrı bahanelerle dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurların bazılarına arabalarını bazılarına ise evlerini sattıran dolandırıcılar mağdur Mustafa N.'nin eşiyle bankaya kredi çekmeye dahi gittiler. Öyle ki dolandırıcı Tuba P., Mustafa N.'nin eşi ile bankaya kredi çekmek için gitti, ancak kocasının borçlarından dolayı kredi çıkmayınca Tuba P., kadına kocasından boşanmasını söyledi.

KAĞIT ÜZERİNDE BOŞANMAYA KARAR VERDİLER

Akşam eve gelen kadın, eşi Mustafa N.'ye kredi çekebilmek için kağıt üstünde boşanması gerektiklerini ifade etti. Durumu kabul eden Mustafa N. ile eşi adliyeye giderek boşanma dilekçesi verdi. Boşanma işlemlerinin ardından kredi çekmek için bankaya giden kadın, parayı alarak Tuba P.'ye verdi. Daha sonra verdiklerini parayı geri alamayan Mustafa N. ve eşi boşandıklarıyla kaldı.

"1 MİLYON LİRALIK PARA ORTADA YOK"

Mağdurlardan Murat E. ise kendilerine garanti verdikleri için inandıklarını ifade ederek, "Ne verirsek iki katını alacağımız söylendi. En kötü anaparaları alacağımızı söylediler. Sistem çökse dahi paramızı geri alacaktık. Garantili para dediler. Ayrı ayrı herkes kredi çekmiş. Ben ilk 50 bin çektim. Sonra havuz sıkıntıya girecek para yatırın dediler yine yatırdık. 200 bine yakın para yatırdım. 'Hacklendim' dedi. Mahkemeye verdik hemen dolandırıldığımızı anladık. 1 milyon lira civarında para ortada yok. Üstelik bizi tehdit ediyordular. Paramızı istiyorduk gidip sizi şikayet ederim işten attırırım dediler" dedi.

BİRLİKTE DOĞUM GÜNÜ DE KUTLAMIŞLAR

Öte yandan dolandırıcıların mağdurlarla kurdukları samimiyet ise pes dedirtti. Dolandırıcılar kendi doğum gününe çağırdıkları mağdurlarla pasta kesip fotoğraf çekildikleri görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı