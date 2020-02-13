'Zengin çocuğu raşit' olarak her engeli aştım' 

13.02.2020 13:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:31

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Raşit Bağzıbağlı, yüzlerce öğrencinin önünde getirdiği kumaşlarla yarım saat içinde iki elbise tasarlayarak yeteneğiyle hayran bıraktı.

Geleceğin moda profesyonellerini Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcıları ile tanışma imkanı sunarak onları her açıdan profesyonel iş hayatına hazırlayan Altier Moda Akadesimisi bu kapsamda düzenlediği son seminerinde ülke sınırlarını aşan başarısıyla adından sıkça söz ettiren modacı Raşit Bağzıbağlı'nı ağırladı.

Öğrencilere çocuk yaştan bu yana modaya olan tutkusunu anlatan Bağzıbağlı, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak anıldığı için çok engellerle karşılaştığını ve İstanbul Moda Haftası'nda bile 3 kere red aldığı için kabul edilmediğini açıkladı. Hiçbir zaman yılmadan çalıştığını ve varlıklı değil aslında köklü bir geçmişi olan bir aileden geldiğini belirtti.

Genç yeteneklere tavsiyelerde de bulunan Bağzıbağlı ; ' Hiçbir zaman hedeflerinizden pes etmeyin üzerine gidin ve sabredin. Raşit'i her zaman zengin çocuğu olarak etiketleme yaptılar amacım sadece kumaş olarak bilinen işimizi tasarım alanında geliştirmekti ve bunu başardım. Bugün dünyanın her yerinden insanlar Raşit Bağzıbağlı tasarımlarını giyiyor. dedi.

Özellikle Z kuşağını çok önemsediğini belirterek youtube kanalını bu sebeple açtığını ve hedeflediği kitle ile oradan iletişim kurduğunu söyledi.Moda öğrencileri karşısında drapaj nasıl yapılır onlara öğrettiği için çok mutluluk duyduğunu belirtti.

Seminer sonunda Altier Academy Genel Müdürü Serkan Selamet, değerli katılımlarından dolayı Raşit Bağzıbağlı'ya teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: Bültenler