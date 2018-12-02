Zengin Amerikalılar Parayı Aşka Tercih Ediyor

ABD merkezli banka Bank of America'nın yatırım danışmanlığı şirketlerinden biri olan Merrill Edge'in yaptığı araştırmaya göre, zengin Amerikalıların yüzde 56'sı bir ilişkide finansal açıdan güvende olmayı ararken sadece yüzde 44'ü aşık olmayı tercih ediyor.

Bin kişiyle düzenlenen ankette katılımcıların yüzde 63'ü ise sosyal açıdan bilinçli bir partner yerine kariyer odaklı bir partner tercih ettiğini söyledi.

Bloomberg haber ajansına konuşan Merrill Edge'in tüketici bankacılığının başında bulunan Aron Levine, "Bu gerçekçiliğin seviyesini gösteriyor. Eğer bir tatile gitmeyi bütçeniz kaldırmıyorsa hayatınızın aşkını nasıl elinizde tutarsınız?" yorumunda bulundu.

Araştırma, 27 Eylül ve 13 Ekim arasında 50 bin dolardan 250 bin dolara kadar geliri ya da varlığı bulunan 18-40 yaş arası Amerikalılar arasında gerçekleştirildi.

204 milyar dolarlık bir varlık yönetimi gerçekleştiren Merrill Edge'in araştırmasında ayrıca her ne kadar katılımcıların partnerlerinin finansal durumuna dikkat etse de kendi maaş, yatırım ya da harcama alışkanlıklarını partnerleriyle tartışmayı sevmedikleri ortaya çıktı.