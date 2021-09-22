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Zengi Köyü İlkokul Yapım İşi

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Zengi Köyü İlkokul Yapım İşi

Zengi Köyü İlkokul Yapım İşiSivas Merkez Zengi 2 Derslikli İlkokul Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Zengi Köyü İlkokul Yapım İşiSivas Merkez Zengi 2 Derslikli İlkokul Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 06. 10. 2021 - 10. 00

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Haber: Zengi Köyü İlkokul Yapım İşi - Haberler
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