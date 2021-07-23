Zencefilde deneme üretimi sonuç verdi
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Zencefilde deneme üretimi sonuç verdi

Zencefilde deneme üretimi sonuç verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin zencefil deneme üretimi sonuç verdi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin zencefil deneme üretimi sonuç verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ün Ermenek Mahallesi'nde bulunan seralarında 500 metrekarelik alanda ekilen zencefiller filizlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin hazımsızlıktan mide şişkinliğine ve enfeksiyonlara karşı son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefilin deneme üretiminde ilk aşama başarıyla sonuçlandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katılımıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında ekilen zencefiller filizlendi.

Başkan Uysal, ağrı kesici özelliği, kalbe, solunum yollarına, sindirim sistemi ve mideye faydalarıyla son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefilin üretimine 500 metrekarelik bir alanda başladıklarını söyledi. Kokusu ve görüntüsü nedeniyle mesafeli durulan bir bitkiyken son yıllarda yeniden keşfedilen zencefilin 2017'de Gazipaşa'da ilk yerli üretim denemelerine başlandığını belirten Başkan Uysal, "Gazipaşa'da bugün 13 dekarlık bir alanda üretim gerçekleştiriliyor. Ülkemizde bazı çiftçilerimizin, inovatif, bu işleri seven girişimcilerimizin katkısıyla bölgemizde son yıllarda deneme üretimi yapılmaya başlandı. Biz de bu bitkiyi sağlık açısından çok değerli ve çok özel bulduğumuz için deneme üretimi yapalım istedik. İlk aşamayı başarıyla geçtik. Yetiştirip komşularımıza ulaştırabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu. - ANTALYA

Zencefilde deneme üretimi sonuç verdi
Zencefilde deneme üretimi sonuç verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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