Zenbilci'den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret
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Zenbilci'den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret

Zenbilci'den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı ziyaret etti.

Parti binasında gerçekleşen ziyarette Zenbilci Bilecik'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zenbilci'te teşekkür etti. Başkan Yıldırım günün anlam ve önemine binaen Zenbilci'ye hediye takdim ederek, "Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Adana Milletvekilimiz Ahmet Zenbilci'yi, Milletvekilimiz Selim Yağcı, belediye başkanlarımız ve teşkilatımızla ilimizde ve partimizde ağırladık. Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ve parti teşkilatı parti üyeleri ziyaret sırasında hazırda bulundu. - BİLECİK

Zenbilci'den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret
Zenbilci'den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Zenbilci'den Bilecik AK Parti teşkilatına ziyaret - Haberler
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