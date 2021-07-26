Zen Gübre Tarım San. ve Tic. A.Ş. Tarafından Yapılması Planlanan "Gübre Üretimi ve Paketleme Tesisi" Projesi
Zen Gübre Tarım San. ve Tic. A. Ş. Tarafından Yapılması Planlanan "Gübre Üretimi ve Paketleme Tesisi" ProjesiZen Gübre Tarım San. ve Tic. A. Ş. Tarafından Yapılması Planlanan "Gübre Üretimi ve Paketleme Tesisi" Projesi Hakkında ÇED Yönetmeliğinin 17.
Zen Gübre Tarım San. ve Tic. A. Ş. Tarafından Yapılması Planlanan "Gübre Üretimi ve Paketleme Tesisi" ProjesiZen Gübre Tarım San. ve Tic. A. Ş. Tarafından Yapılması Planlanan "Gübre Üretimi ve Paketleme Tesisi" Projesi Hakkında ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi Gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" Kararı Verilmiştir. AMASYA VALİLİĞİÇevre ve Şehircilik İl MüdürlüğüAskı Başlangıç Tarihi Açıklaması
Kaynak: Habermetre