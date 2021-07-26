Zen Gübre Tarım San. ve Tic. A.Ş. Tarafından Yapılması Planlanan "Gübre Üretimi ve Paketleme Tesisi" Projesi

Zen Gübre Tarım San. ve Tic. A. Ş. Tarafından Yapılması Planlanan "Gübre Üretimi ve Paketleme Tesisi" ProjesiZen Gübre Tarım San. ve Tic. A. Ş. Tarafından Yapılması Planlanan "Gübre Üretimi ve Paketleme Tesisi" Projesi Hakkında ÇED Yönetmeliğinin 17.