"Zemzem içildiği niyete göre faydalı olur"
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"Zemzem içildiği niyete göre faydalı olur"

Türkiye Gazetesi yazarı Ahmet Demirbaş, Gönül Sultanları köşesinde zemzem suyunun faziletini anlattı.

30.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:22

Türkiye Gazetesi yazarı Ahmet Demirbaş, Gönül Sultanları köşesinde zemzem suyunun faziletini anlattı.

Demirbaş'nı yazısı şöyle:

"Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Zemzem suyu hastalara şifa verir. Onu içenler, yemek yemiş gibi açlıklarını giderirler."

Zemzem, Mekke-i mükerremede, Mescid-i haram içerisinde, Kabe'nin Hacer-i esved köşesi tarafında bulunan kuyudan çıkan mübarek sudur... Zemzem suyu, İbrahim aleyhisselam zamanında çıkmıştır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Yeryüzünde bulunan kuyuların en hayırlısı, zemzem suyunun mübarek kuyusudur."

"Zemzem suyu hastalara şifa verir. Onu içenler, yemek yemiş gibi açlıklarını giderirler."

(Suyu ayakta içmeyin, vücuda zararlıdır. Yalnız abdestten artan su ve zemzemi şerif ayakta içilebilir.) [Ey Oğul İlmihali]

(Zemzemi, belalardan korunmak niyeti ile içeni Allahü teala korur.) [Hakim]

Abdullah ibni Mübarek hazretleri, (Resulullah "Zemzem, içildiği niyete göre faydalı olur" buyurduğu için ben de kıyamette susuzluktan kurtulmak için zemzemi içiyorum) derdi. (İbni Mace)

İbni Abbas hazretleri de, zemzem içerken; "Ya Rabbi, senden faydalı ilim ve bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum" diye dua ederdi.

Ebü Zer-i Gıfari, Mekke'nin ticaret yolu üzerinde yaşayan "Beni Gıfar" kabilesindendir...

Bu zat, Muhammed aleyhisselamın İslamı tebliğ ettiğini duydu ve Mekke'ye gidip Müslüman olmaya karar verdi. Büyük bir şevkle yollara düştü...

Mekke'ye vardı, ancak kimseyi tanımıyordu. Kimseye bir şey sormadan Kabe'nin yanına varıp oturdu. Peygamber Efendimizi görmek için fırsat kolluyor, nerede olduğunu öğrenmek için bir işaret arıyordu...

Akşamüstü bir sokağa çekildi. Hazreti Ali (radıyallahü anh) onu gördü. Garip olduğunu anlayarak alıp evine götürdü...

Ona bir şey sormadığı gibi o da sırrını açmadı...

Sabah olunca tekrar Kabe'ye gitti... Böyle üç gün geçti...

Nihayet sırrını açtı. Hazreti Ali "Sen doğruyu buldun" diyerek onu Peygamber efendimize götürdü. Kelime-i şehadet getirerek ilk Müslümanlardan oldu...

Resulullah Efendimiz "Sen kimsin?" diye sorunca "Gıfar kabilesindenim" dedi. "Ne zamandan beri buradasın?" buyurdu. "Üç gün üç geceden beri buradayım" diye cevap verdi. "Seni kim doyurdu?" buyurunca "Zemzemden başka bir yiyecek, içecek bulamadım. Zemzemi içtikçe hiç açlık ve susuzluk duymadım" dedi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Zemzem mübarektir. Aç olanı doyurur..." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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