Zemini yeşil siyah olacak
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Zemini yeşil siyah olacak

Zemini yeşil siyah olacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark 2. etap ile eğitim kampüsü tramvay durağı arasına yapılan yaya üst geçidinde sona yaklaşıldı.

Üst geçidin üst kaplamaları ve merdiven yapımları ile asansörü tamamlandı. Son rötuşları ve çevre düzenlemeleri yapılan yaya üst geçidinin en kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor.

SEKAPARK İLE EĞİTİM KAMPÜSÜ ARASINDA

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de vatandaşların ulaşımlarını daha güvenli yapabilmeleri için modern üst geçitler inşa etmeye devam ediyor. Bunlardan birisi de Sekapark 2. Etap ile eğitim kampüsü tramvay durağı arasında yapılan üst geçidi olacak.

HUMMALI ÇALIŞMA

Sekapark 2. etap ile eğitim kampüsü tramvay durağı arasında yapılan üst geçitte çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. 3.5 metre genişlik 45 metre uzunluğa sahip yaya üst geçidinde 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların kullanımı için 2 adet asansör bulunuyor. Yaya üst geçidi eğitim kampüsü ile Sekapark 2. etap arasında yaya ulaşımına büyük kolaylık sağlayacak.

ZEMİNİ YEŞİL SİYAH OLACAK

Öte yandan üst geçidin zemini ise özel olarak hazırlanacak. Kocaelispor'un renkleri olan yeşil siyah üst geçidin zeminine kaplanacak.

Kaynak: Bültenler

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