Zemini kayan binada oturanların taşınma işlemi sürüyor

22.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:21

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, zeminindeki kayma nedeniyle tahliyesine karar verilen 22 daireli Çiğdem Apartmanı'nda bina sakinlerinin taşınma işlemi sürüyor. Gönderilen tebligat sonrasında evi 15 gün içinde boşaltmaları istenen apartman sakinlerinden Şöhret Moğol, "Müteahhitlerle görüşülüyordu, zaten yıktıracaktık binayı. Ancak bu şekilde olması herkesi mağdur etti" dedi.

Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi Altınyol Caddesi'ndeki 151 numaralı 'Çiğdem Apartmanı'nın zemininde kayma olduğu şikayeti üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor, Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 22 daireli apartmanın sakinlerine geçen günlerde tebligat gönderdi. Ekipler dün de 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39'uncu maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve Zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde iki günde 18 daire boşaltıldı. Kalan 4 dairede yaşayan ailelerin ise kiralık ev arayışı sürüyor.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN MÜTEAHHİTLERLE GÖRÜŞÜYORDUK'Apartman yöneticisi, evli ve 2 çocuk babası Ali Gökçe (68), "Bu bina zaten yıktırılacaktı, kentsel dönüşümle alakalı çeşitli müteahhitlerle görüşüp teklifler alıyoruz. Bir vatandaşın gidip şikayet etmesi üzerine, süreç hızlandı ve herkes bir anda nakliyeci bulup evini taşımak zorunda kaldı" dedi.

Bir diğer bina sakini Şöhret Moğol ise, "Müteahhitlerle görüşülüyordu, zaten yıktıracaktık binayı. Ancak bu şekilde olması herkesi mağdur etti. Bir zamanların en güzel apartmanı şimdi bu halde. Hepimiz apar topar taşınmak zorunda kaldık ve herkes çok mağdur oldu. Bütün bunlar bir kişinin şikayeti üzerine oldu. Ben alelacele bir gecekondu buldum ve oraya taşınacağım. Yaşadıklarımız hoş şeyler değil" dedi.

Kaynak: DHA