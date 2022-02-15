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Zemini çöken binanın sakinleri tedirgin

İhlas Haber Ajansı, Hüseyin Tayyar - Genel
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Zemini çöken binanın sakinleri tedirgin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde giriş katındaki bir evin tabanında meydana gelen çökme nedeniyle huzursuz olduklarını belirten ev sahibi vatandaş, yetkililerden çözüm bekliyor.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Zemini çöken binanın sakinleri tedirgin

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde giriş katındaki bir evin tabanında meydana gelen çökme nedeniyle huzursuz olduklarını belirten ev sahibi vatandaş, yetkililerden çözüm bekliyor.

Kemalettin Mahallesi Sedef Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında zeminde çökme meydana geldi. Evin tabanının çökmesi nedeniyle huzursuz ve tedirgin olduklarını dile getiren ev sahibi vatandaş, "Evin büyük bir bölümünün zemininde günlerdir rutubet var. Rutubet nedeniyle kötü bir koku var ve sıkıntı yaşıyoruz. Sadece yatak odasını kullanabiliyoruz" dedi.

Kemalettin Mahallesi Muhtarı Aydemir Taşdemir ise, "Kanalizasyon hattında meydana gelen çökme nedeniyle vatandaşımızın yaşadığı evin zemininde de bu nedenli bir çökmeler oldu. Konuyla ilgili yetkililerden bilgi istiyoruz. TESKİ gelip çukuru kapadı ama çökmeler devam ediyor. Hal böyle iken vatandaşlarımızın da üzerinde tedirginlik var" diye konuştu.

Zemini çöken binanın sakinleri tedirgin

Zemini çöken binanın sakinleri tedirgin

Zemini çöken binanın sakinleri tedirgin

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Genel

Tekirdağ, Çorlu, Genel, Haberler

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