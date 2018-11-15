Zemini Çöken 6 Katlı Bina Boşaltıldı

Zemini Çöken 6 Katlı Bina Boşaltıldı

Güngören'de zemininde çökme oluşan bina, zabıta ekiplerince tahliye edildi.

Zemini Çöken 6 Katlı Bina Boşaltıldı

Güngören'de zemininde çökme oluşan bina, zabıta ekiplerince tahliye edildi.

Haznedar Mahallesi Gedik Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın yanındaki zeminde, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri, binada ikamet eden vatandaşları tahliye ederek, binayı mühürledi.

Mahalle sakinleri, binanın yıkılma tehlikesi bulunması nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

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