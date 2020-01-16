Zemheri 1. Bölüm Firuze Ne Planlıyor?
1. Bölüm Özet: Firuze ve Ayaz... İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir arayagetirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorundaoldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar.
1. Bölüm Özet:
Firuze ve Ayaz... İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya
getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorunda
oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu
zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşertiler. Ta ki
kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…
Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından,
hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak'a
teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde
bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları
inanmaya sonsuza dek kapalıdır.
Fakat hayat yine bildiği gibi yazar hikayeyi, bir kördüğüm noktasında denk getirir
herkesi. Firuze babasının suçsuzluğunu ispatlamak her şeyini ortaya koyduğu anda
beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kalır. Kalbini kıran adamı, babasının
özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan'ın yanında bulur. Hayat bu
dörtlü çıkmazda Firuze'ye ne getirecektir?