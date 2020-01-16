: Zemheri 1. Bölüm Firuze Ne Planlıyor?

16.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:46

1. Bölüm Özet:

Firuze ve Ayaz... İki güzel yürek, iki aile yükü taşıyan çocuk. Kaderin bir araya

getirdiği yollarını saf, tertemiz aşklarıyla döşemektir tek dertleri. Taşımak zorunda

oldukları yükleri, birbirlerine duydukları sevgiden aldıkları güçle omuzlarlar. Tüm bu

zorlukların içinde küçücük, kendilerine ait bir geleceğin umudunu yeşertiler. Ta ki

kader fikrini değiştirip yolundan dönene kadar…

Ayaz öyle bir yol ayrımında kalır ki; merkezinde Firuze'nin taht kurduğu hayatından,

hayallerinden, geleceğinden vazgeçmek zorunda kalır. Kalbini istemese de Berrak'a

teslim eder. Bu feda annesi uğrunadır. Ancak arkasında acı ve hayal kırıklığı içinde

bıraktığı Firuze'nin yüreği taşlaşır. İlk ve son defa inanmıştır, artık kalbinin kapıları

inanmaya sonsuza dek kapalıdır.

Fakat hayat yine bildiği gibi yazar hikayeyi, bir kördüğüm noktasında denk getirir

herkesi. Firuze babasının suçsuzluğunu ispatlamak her şeyini ortaya koyduğu anda

beklemediği bir sınavdan geçmek zorunda kalır. Kalbini kıran adamı, babasının

özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalacağı Ertan'ın yanında bulur. Hayat bu

dörtlü çıkmazda Firuze'ye ne getirecektir?

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