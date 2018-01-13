Zeman, Seçimlerin Birinci Turunda Önde Gidiyor

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda yüzde 39.80 oranla önde gidiyor.

Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Milos Zeman, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 39.80 oranla önde gidiyor. Yüzde 90'ı açıklanan oylamada Çek Cumhuriyeti Bilim Akademisi'nin eski başkanı olan ana rakibi Jiri Drahos ise yüzde 26 orana sahip.

Zeman, 26-27 Ocak tarihlerinde yapılacak olan ikinci tur oylamada Drahos'la karşı karşıya kalacak. - PRAG