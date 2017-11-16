- Zeljko Obradovic: "Hakem kararlarından dolayı bir maç kaybettik"



İSTANBUL - Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, hakem kararlarından dolayı Yunan ekibi Olympiacos'a karşı kaybettiklerini dile getirdi.

THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı Olympiacos'a 83-90'lık sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir karşılaşma beklediklerini söyleyen Obradovic, "Şu ana kadar kaybediş şeklimiz de diğer maçlardaki gibi aynı oldu. İlk yarıda 10 top kaybımız vardı. İkinci yarıdan sonra uzatmaya kadar 7 idi ve hücum riabuntlarile kaybettik. Maçın iki farklı bölümü vardı. 3. Çeyrekteki agresifliğimiz yetersizdi. 13-27'lik bir skor vardı aslında bu herşeyi gösteriyor ama kendimizi toparlayıp tekrar maça dönebildik. Oyuncular ellerinden gelen herşeyi yaptılar ve maçı uzatmaya götürdüler" şeklinde konuştu.

"Hakem hatalarından bir maç kaybettik"

Sırp başantrenör, hakem kararlarının kendilerini bu mücadelede olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Verilen bütün kararlarda hep aynı hakem kararları verdi. Çok kolay hücum fauller çalındı ve rakibe hiçbir şey çalınmadı. Bize yapılan çok net fauller vardı verilmedi ve bu hiç adil değil. Şu ana kadar hakem kararlarından dolayı bir maç kaybettik. Bence bu çok doğru bir şey değil. Taraftarlara çok teşekkürler güzel bir akşamdı ve güzel destek verdiler" diye konuştu.