Zeliha Uysal, Cevdet Uysal çiftini kim öldürdü? Zeliha - Cevdet Uysal çifti son gelişmeler!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir kuyuda cesetleri bulunan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal'ı (64) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zeliha Uysal'ın erkek kardeşleri Bünyamin A. ve Kadir A.'nın ardından, dün gözaltına alınıp serbest bırakılan Kadir A.'nın oğlu Özcan A. hakkında gelişmeler yaşandı. Zeliha - Cevdet Uysal çifti son gelişmeler: Zeliha Uysal, Cevdet Uysal ne zaman, kim tarafından öldürüldü?

Dinar ilçesinde 17 gündür kayıp olarak aranırken, 10 Kasım günü 2 metrelik kuyuda bir çoban tarafından cansız bedenleri bulunan Cevdet-Zeliha Uysal çiftinin cinayet şüphelisinin, kadının erkek kardeşi Bünyamin A. olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bünyamin A. polis sorgusunda, "26 Ekim saat 07.30 civarında çiftin evine konuşmak için gittim. Cevdet ve kız kardeşim Zeliha Uysal ile tartıştık, daha sonra pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım" dedi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 5'İ SERBEST BIRAKILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) öldürülen Zeliha Uysal'ın diğer ağabeyi Kadir A. ile yengeleri Huriye A., Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'yı da gözaltına aldı. Kadir A.'nın oğlu Özcan A. ise dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanarak, Dinar'a getirildi. 6 şüpheli dün öğle saatlerinde Dinar Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Bünyamin A. ve Kadir A. tutuklanarak, Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYSAL ÇİFTİNİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Cevdet Uysal Zeliha Uysal çiftini, Zeliha Uysal'ın kardeşinin öldürdüğü netleşti.

"KOCAM, ABLASINI VE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ"

Cesetlerin bulunmasının hemen ardından Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Bünyamin Altınay'ın JASAT ekiplerine ifade veren eşi Nazire Altınay, "Ablasını ve eniştesini, mal davası yüzünden kocam öldürdü. Diğer kardeşi Kadir ile birlikte cesetleri taşıdılar" itirafını yaptı.

SAVCILIK SERBEST BIRAKILMAYA İTİRAZ ETTİ

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı ise şüphelilerden Özcan A.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti. Bunun üzerine dün gece, jandarma ekipleri Özcan A.'yı yeniden gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Özcan A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Dinar Cezaevi'ne gönderildi.

ZELİHA CEVDET UYSAL ÇİFTİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Pınarlı köyünde yaşayan ve 26 Ekim'de ortadan kaybolan Cevdet- Zeliha Uysal çiftinin cep telefonları, evlerinde, Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde evin garajında bulundu. Çift her yerde aranırken, Dinar'a bağlı Pınarlı köyünde çobanlık yapan Abdullah Korkmaz 10 Kasım günü keçilerini otlatmak için çıktığı arazide, çevreden yayılan kötü kokuyu fark etti. Kokunun kaynağını aradığında da kuyu içinde ceset olduğunu gördü.

CESETLERİN ÜZERİ TAŞLARLA KAPATILMIŞ

Çoban Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kuyuda üzeri taşlarla örtülü, yüzleri tanınmaz halde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedeni olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen savcının talimatıyla jandarma, kuyudan cesetleri çıkardı. Cesetlerin, 17 gündür kayıp olarak aranan Cevdet-Zeliha Uysal çiftine ait olduğu belirlendi.