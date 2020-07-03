Zeliha'nın okuma azmi hayran bıraktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zeliha'nın okuma azmi hayran bıraktı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sosyal medya hesabından paylaştığı 6 yaşındaki Zeliha Altıntaş'ın okuma isteğine hayranlığını dile getirdi.

Zeliha'nın okuma azmi hayran bıraktı
03.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:01

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sosyal medya hesabından paylaştığı 6 yaşındaki Zeliha Altıntaş'ın okuma isteğine hayranlığını dile getirdi. Başkan Okay, "Okuma yazma bilmemesine rağmen kitaplara büyük sevgi duyan bu kızımızın azmi geleceğimizin teminatıdır" dedi.

Kahramanmaraş'ta evinin önünde okuma yazma bilmemesine rağmen kitap okumaya çalışan minik Zeliha, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ı Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası'nda ziyaret etti. Minik Zeliha'nın okuma arzusunu yansıtan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştığını hatırlatan Başkan Okay, Zeliha gibi çocukların Türkiye'nin geleceğine umut olduğunu aktardı.

Zeliha'nın eğitim masraflarının karşılanacağını söyleyen Başkan Okay, "Ben Zeliha kızımıza bize yaşattığı güzel duygulardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Okuma yazma bilmemesine rağmen bisikletin üzerinde ortaya koyduğu okuma azmi bizleri gururlandırdı. İnşallah bu kızımızın yanında olacağız. İnşallah Eylül ayında kızımız okula başlayacakmış. Kızımıza destek olacağız. Yeter ki o okusun ve geleceğimize ışık olsun. Bugün yeni belediye binamızda ilk misafir olarak da kendisini ağırlıyoruz. İnşallah bu durum da onun eğitim hayatına teşvik edici bir katkı olur. Bu azmin devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah okulunu tamamlar ve vatana, millete hayırlı bir birey olur" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi Haber
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha tutuklandı
Son Dakika: Berat Albayrak ve eşine sosyal medyada yapılan ahlak dışı saldırılarla ilgili bir kişi daha...
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Küme düşme potasındaki Espanyol'un kalecisi Diego Lopez'e röportaj sırasında 2.Lig'in mikrofonu tutuldu
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ankara'daki 15 günlük kısıtlama sadece barolarla ilgili değil
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
ABD'de ırkçılıkla suçlanan Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı
Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Erdoğan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Buse Varol Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Hikmet Karaman Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Temmuz Ankara Şiddet
Şu an buradasınız: Zeliha'nın okuma azmi hayran bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 11:38:39. #1.15#
title