Zeleznicar Lajkovac – Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
SALON: Hala SportovaHAKEMLER: Adnan Kolos (Bosna Hersek), Markus Petsche (Avusturya)ZELEZNİCAR LAJKOVAC: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic,Kutlesic, Vujovic (L) (Ivanovic, Markovic (L), Savicevic, Perovic)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Thompson, Merve, Boskovic,...
SALON: Hala Sportova
HAKEMLER: Adnan Kolos (Bosna Hersek), Markus Petsche ( Avusturya )ZELEZNİCAR LAJKOVAC: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic,Kutlesic, Vujovic (L) (Ivanovic, Markovic (L), Savicevic, Perovic)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Thompson, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Simge (L) (Saliha, Fatma, Beyza, Elif)SETLER: 26-28, 17-25, 17-25
SÜRE: 73 dakika (28',23', 22')
2022 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını 3-0 mağlup etti.- İstanbul
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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