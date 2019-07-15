Zelensky'nin konvoyu Kiev'e dönüşte kaza yaptı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensk'ye ait bir minibüs ve 2 otobüs ve otomobillerden oluşan konvoy kaza yaptı. Zelenksy'nin konvoydaki araçlarda bulunmadığı ve kazada ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.





Ukrayna Cumhurbaşkanlığına ait bir minibüs, 2 otobüs ve otomobillerden oluşan konvoy, Kiev'e gidişi sırasında Zaporijya şehri dışında kaza yaptı. Zelensky'nin konvoydaki araçlarda bulunmadığı, kazanın ise hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Otobüslerde kadın ve çocukların da bulunduğu, ancak kimsenin zarar görmediği bildirilirken; konvoy içerisinde bulunan 2 SUV aracın hasar aldığı ve 2 otobüsün de ağır hasarlı olduğu duyuruldu.





Siyasi temaslarda bulunmak üzere Zaporoji bölgesine giden Zelensky, başkent Kiev'e uçakla dönmüştü.

Kaynak: DHA

- Ukrayna