Zelenskiy ve Netanyahu, Donbas'ı görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Zelenskiy ve Netanyahu, Donbas'ı görüştü

12.03.2021 20:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:32
Zelenskiy ve Netanyahu, Donbas'ı görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donbas'taki durumu ve ikili ilişkileri görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Donbas'taki durumu ve ikili ilişkileri görüştü.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, tarafların telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Görüşmede Donbas'taki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, Zelenskiy'nin İsrail'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği destekten ötürü teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada tarafların ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda iş birliğini de görüştüğüne yer verilirken, Zelenskiy'nin ülkesinin bağımsızlığının 30'uncu senesi için gerçekleşecek resmi etkinliklere Netanyahu'yu davet ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz
Spor Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Ali Şansalan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çorum Beyoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zelenskiy ve Netanyahu, Donbas'ı görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 20:35:36. #1.15#
title