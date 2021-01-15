Zelenskiy ve Merkel'in telefon görüşmesinde Donbas ve Kovid-19 ele alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Zelenskiy ve Merkel'in telefon görüşmesinde Donbas ve Kovid-19 ele alındı

15.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:50
Zelenskiy ve Merkel'in telefon görüşmesinde Donbas ve Kovid-19 ele alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Donbas ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularını telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Donbas ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konularını telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Merkel'e Donbas'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

27 Temmuz 2020'den beri devam eden kapsamlı ateşkesin provokasyonlara rağmen sürdüğünü belirten Zelenskiy, Ukrayna'nın 2019'da Paris'te gerçekleşen anlaşma kapsamında üzerine düşenleri gerçekleştirmesine rağmen kapsamlı ateşkes haricinde diğer platformlarda barış sürecinin ilerlemediğini vurguladı.

Taraflar 12 Ocak'ta danışmanlar seviyesinde gerçekleşen Normandiya Formatı Toplantısının zor ama yapıcı geçtiğinde hemfikir olduklarını belirterek 22 Ocak'ta gerçekleşecek gelecek toplantıyı beklediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Merkel'i Kırım sorunun çözümüne ilişkin gerçekleşecek uluslararası platforma ve ülkesinin bağımsızlığının 30. senesinde Kiev'e davet etti.

Ayrıca taraflar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunu ele alırken Zelenskiy, Merkel'den Ukrayna'nın aşı temininin hızlandırılması konusunda yardım talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk İlker Başbuğ
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal İsmail Kartal Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zelenskiy ve Merkel'in telefon görüşmesinde Donbas ve Kovid-19 ele alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 20:56:56. #1.15#
title