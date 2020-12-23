Zelenskiy ve Macron, "Donbas krizini" görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde Donbas krizini ele aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinde Donbas krizini ele aldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy görüşmede, Donbas krizine yönelik geçen sene Paris'teki Normandiya Dörtlüsü Liderleri Zirvesinde alınan kararları Ukrayna'nın uyguladığını belirtti.
Macron, Fransa'nın barış sürecini ilerletmek için gereken adımları atmaya devam edeceğini ifade etti.
Görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının temini konusu da değerlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz