Zelenskiy, Vatikan'ın Putin ile görüşmesi için ideal bir yer olduğunu belirtti
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Zelenskiy, Vatikan'ın Putin ile görüşmesi için ideal bir yer olduğunu belirtti

Zelenskiy, Vatikan'ın Putin ile görüşmesi için ideal bir yer olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yeri olarak Vatikan'ın ideal olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yeri olarak Vatikan'ın ideal olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, İtalyan La Republika gazetesine verdiği röportajda, Putin'le görüşmesinin gerçekleşeceğini ve bunun Donbas'taki savaşı bitirmek için gerekli olduğunu belirtti.

Görüşme yerinin Vatikan olup olamayacağı sorusuna cevaben Zelenskiy, Vatikan'ın barış görüşmesi için ideal bir yer olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Vatikan'ın tarafsız olduğunu ve bu nedenle diğer "oyunculardan" ayrıldığını kaydetti.

Zelenskiy, 26 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'a, ???????Putin'le görüşme ayarlaması için talimat verdiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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