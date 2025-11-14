Haberler

Zelenskiy: 'Uzun Neptün' Füzeleri Rus Hedeflerine Başarıyla Kullanıldı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askerlerinin Rusya'daki hedeflere karşı 'Uzun Neptün' seyir füzelerini başarıyla kullandığını ve bu tür saldırıların etkisinin arttığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askerlerinin gece boyunca Rusya'daki hedeflere karşı Ukrayna'ya ait uzun menzilli "Uzun Neptün" seyir füzeleri kullandığını ve bu tür saldırıların giderek daha başarılı hale geldiğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi'den ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan rapor bilgi aldığını ifade etti. Zelenskiy, "İlk olarak, Patriotlarımız ve diğer bazı sistemlerimiz etkili bir şekilde çalıştı ve gece boyunca 14 Rus füzesi etkisiz hale getirildi. Bunlar arasında 2 aerobalistik füze ve 6 balistik füze de vardı. Hava savunmamızın bu bileşenini, balistik füzeleri vurabilen sistemlerle güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "İkinci olarak, diplomatlarımıza Rus saldırıları, saldırıların niteliği ve seçtikleri hedefler konusunda ortaklarımızı ayrıntılı olarak bilgilendirmeleri talimatını verdim. Rusya, Ukrayna şehirlerine, özellikle de sivil altyapıya yönelik terör eylemlerini sürdürüyor ve Rusya'nın gece saatlerinde temel hedefleri Kiev'deki yerleşim alanları ve enerji tesisleriydi" ifadelerine yer verdi.

"Rus toprakları 'Uzun Neptün' füzeleriyle başarılı şekilde vuruldu"

Zelenskiy, "Üçüncüsü, savaşçılarımız bir gecede 'Uzun Neptün' füzelerini Rus topraklarındaki belirlenmiş hedeflere karşı başarıyla kullandılar ve bu, Rusya'nın devam eden terörüne karşı tamamen haklı bir tepkimizdir. Ukrayna füzeleri, neredeyse her ay giderek daha önemli ve kesin sonuçlar veriyor. Füze programımız üzerinde çalışan ve Ukrayna'ya bu isabetliliği ve uzun menzilli kabiliyeti kazandıran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Zelenskiy, Mart ayında yapılan muharebe testlerinde başarıyla kullanılan füzelerin menzilinin bin kilometre olduğunu söylemişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
