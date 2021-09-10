Zelenskiy, Ukraynasız NATO'nun İttifak'ın kaybı olacağını belirtti
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Zelenskiy, Ukraynasız NATO'nun İttifak'ın kaybı olacağını belirtti

Zelenskiy, Ukraynasız NATO'nun İttifak'ın kaybı olacağını belirtti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynasız NATO'nun İttifak'ın kaybı olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynasız NATO'nun İttifak'ın kaybı olacağını söyledi.

Zelenskiy, Kiev'de gerçekleşen Yalta Avrupa Strateji forumunda değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'nın NATO'ya ihtiyacı olduğunu düşündüklerini ifade eden Zelenskiy, "Ukraynasız güçlü bir Avrupa Birliği'nin (AB) olacağını düşünmüyoruz. Bunu açıkça ABD Başkanı'na söylüyorum, Ukraynasız NATO, NATO'nun kaybı olacaktır." dedi.

Zelenskiy, NATO'ya girmeye hazır olduklarını belirterek, Ukraynasız bir AB'nin de yavaş yavaş zayıflayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Rusya ile kapsamlı savaş ihtimali olup olmadığı sorusu üzerine böyle bir olasılığın olduğunu düşündüğünü aktaran Zelenskiy, ülkesiyle böyle bir savaşa girmesinin Rusya'nın en büyük hatası olacağını kaydetti.

Zelenskiy, olası bir savaşın gerçekleşmesinden sonra iki ülke arasında komşuluğun mümkün olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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