Zelenskiy: "Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak"
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Zelenskiy: "Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak"

05.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:35

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, Aralık ayında Ukrayna'da karantinanın uygulanmayacağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında, Aralık ayında Ukrayna'da karantinanın uygulanmayacağını duyurdu.

Bir süre önce korona virüse yakalanan ve virüsü yenerek görevinin başına tekrar dönen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile halka seslendi. Aralık ayıyla ilgili bir karantinanın söz konusu olmadığını duyuran Zelenskiy, "Aralık ayında karantinaya ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ve inanıyorum. Yerel yönetimlerle görüştük, olumlu olumsuz tüm yanlarıyla bu konuyu ele aldık. Sağlık Bakanlığından hastanedeki durumlara yönelik bilgiler aldık. Başbakan Denis Şmigal'e Aralık ayında bir karantina uygulamasına geçilmemesini söyledim" ifadelerini kullandı.

"MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALINA LÜTFEN UYUN"

Halka maske ve sosyal mesafe uyarısı da yapan Zelenskiy, "Halkım, her şey çok basit. Çok rica ediyorum maskeyi düzgün takın ve sosyal mesafe kuralına lütfen uyun. El hijyenine ve bağışıklığınıza dikkat edin. Semptom göstermeye başladıysanız dışarı çıkmayın. Tedavi sürecine ilişkin soysal medyada farklı tedavi yöntemleri aramayın. Aile hekiminize başvurun" dedi.

"DURUM KÖTÜYE GİDERSE OCAK'TA KARANTİNA UYGULANABİLİR"

Zelenskiy'nin açıklamasına benzer bir açıklama da geçtiğimiz günlerde Başbakan Şmigal'den gelmişti. Başbakan, "Bölgesel yönetimlerle görüşmelerimiz sürmektedir. Bölgelerde uygulanan yasakların ve kısıtlamaların ihtiyaç olduğunu biliyor ve anlıyoruz. Ancak söylediğim gibi Aralık ayı boyunca bir karantina uygulaması düşünmüyoruz. Eğer Ocak ayında durum çok kötüye giderse sıkı bir karantina uygulaması konusunu gündeme tekrar getiririz" ifadelerini kullanmıştı.

"KARANTİNA EN AZ 3 HAFTA OLMAK ZORUNDA"

Karantinaya yönelik bir açıklama da Sağlık Bakanı Maksim Stepanov tarafından yapılmıştı. Stepanov, "Günlük vaka artışları ve hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızın sayısı hala çok yüksek. Bu dalgayı kırmamız gerektiğinin farkındayız. Hükümete karantinayı teklif ediyoruz ve edeceğiz. Ocak ayı başından itibaren çok sıkı bir karantina gündemimizde. İyi bir sonuç alabilmemiz için karantina süresi en az 3 hafta olmak zorunda" demişti.

Ukrayna'da toplam vaka sayısı 801 bin 716'ya, toplam can kaybı ise 13 bin 421'e ulaştı.

-İHA-

Zelenskiy: 'Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak'
Zelenskiy: 'Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak'
Zelenskiy: 'Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak'
Zelenskiy: 'Ukrayna'da Aralık ayında karantina uygulanmayacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR KESKİN

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