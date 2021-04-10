Zelenskiy: "Türkiye'nin toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisindeki desteği son derece önemlidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Türkiye'nin egemenliğimizin toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Türkiye'nin egemenliğimizin toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir. Sayın cumhurbaşkanından söz konusu desteğin devam ettiğini ve gelecekte de Türkiye'nin bu konudaki tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Huber Köşkü'nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Türkiye-Ukrayna arasındaki ikili anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından iki lider kameraların karşına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye'nin egemenliğimizin toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir"

Basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Bu sene devletlerimiz arasındaki stratejik ortaklığını 10. yıldönümü kutluyoruz. İkili diyalogumuzun yoğunluğu bu ortaklığın sözde olmadığını ve gerçek işlerle desteklediğini gösteriyor. Bu gün yapılan anlaşmaların başarılı olacağına inanıyorum. Her şeyden önce Karadeniz'deki güvenlik ve meydan okumalara ortak karşı koyma adımlarımızı kapsamlı bir şekilde görüştük. Kiev ve Ankara'nın gerek tehdit gerekse onlara verilmesi gereken tepki konusundaki vizyonun aynı olduğunu belirtmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin egemenliğimizin toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir. Sayın cumhurbaşkanından söz konusu desteğin devam ettiğini ve gelecekte de Türkiye'nin bu konudaki tutumunun değişmeyeceğini duyduğuma sevindim. Bu gün geçici olarak işgal edilmiş Dombas ve Kırım'daki durum hakkında Türk tarafına ayrıntılı bilgi verdim. Ayrıca Kırım'daki insan hakları ihlalleri ve devam eden yarımadanın askerileştirilmesi hakkında da bilgi paylaştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kırım platformun formatına 23 Ağustos'ta Kiev'de gerçekleştirilecek açılış törenine katılmak için hazır olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın ve ortaklarının Kırım'ın işgalden kurtarılması ve Ukrayna ile kırım tatarları haklarının korunması konusunda çok kararlı olduğuna dair çok güçlü bir mesaj olacaktır. Konut inşası alanında hükümetler arası anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum. Bunun sayesinde Kırım Tatar halkı ve göç ettirilen diğer kişiler için 500 konut inşa edeceğiz. Bu halklarımızı daha da yakınlaştıran çok önemli insani bir projedir" dedi.

"İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi son derece önemlidir"

İki ülke arasındaki ticaretin önemine değinin Zelenskiy, "Geleneksel olarak ticari ve ekonomik ilişkiler üzerinde durduk. İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi son derece önemlidir. Ticaret hacmimizin ciddi artışı ise serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla mümkün olacaktır. Aynı zamanda böyle bir adımın ne kadar büyük bir sorumluluk içerdiğini ve söz konusu adımın iki tarafın milli çıkarlarına göre atılması gerektiğini biliyoruz. O yüzden Sayın Erdoğan ile ülkelerimizdeki ilgili kurumların tartışmalı konularda kapsamlı denetim yapacakları ve önemli anlaşmanın imzalanmasını sağlayacak uzlaşmayı bulacakları konusunda mutabık kaldık" dedi.

"Ülkemiz 2023 yılına kadar öncelikli yatırım proje listesini onayladı"

Ülkeler arasındaki yatırım proje listesinin imzalandığını söyleyen Zelenskiy, "Ülkemiz 2023 yılına kadar öncelikli yatırım proje listesini onayladı. Bunlar arasında alt yapı, ulaşım, havalimanı ve yol inşaatı gibi alanlarda kapsamlı projeler yer alıyor. Bununla birlikte enerji alanındaki işbirliğimizi de ele aldık. Savunma alanındaki işbirliğinin perspektifleri de gayet büyük. Savunma sanayi stratejik ortaklığımızın itici gücüdür. Sayın cumhurbaşkanı ile uçak yapımıyla ilgili işbirliğimizi de ele aldık. Söz konusu alan iki ülke için son derece önemlidir. Buradaki amacımız net projelerin hayata geçirilmesi, ortak işletmelerin oluşturulması ve tecrübe ve teknoloji paylaşımıdır. Halklarımız arasındaki karşılıklı desteğin bir başka misalini de özetle vurgulamak istiyorum. 17 Ocak 2021 tarihinde Türkiye'nin kıyılarında yük gemisi kazaya uğradı. Türk sahil güvenliği mürettebat üyesi olan 5 Ukraynalıyı kurtardı. Türk Kurtarıcılar Ukrayna'nın devlet nişanıyla ödüllendirilmiştir. Bu ortak tarihimizin dostluğumuzun ve Türkiye-Ukrayna arasındaki özel ilişkilerin bir örneğinden bir tanesidir. Genel durum ülkelerimizin mutlu geleceği için ortaklaşa hareket etme konusunda aynı vizyonu paylaşıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı