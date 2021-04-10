Zelenskiy: "Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Huber Köşkünde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika! Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım ve Donbass mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Huber Köşkünde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı