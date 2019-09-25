Zelenskiy: trump'la görüşmemiz 'özel ve gizli'

25.09.2019 12:08

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilme sürecinin başlatılması için resmi girişimde bulunduklarını duyurdu. ABD'li CNN televizyonu BM toplantıları için New York'ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin konuyla ilgili soruya, "Tump ile görüşmemiz özel ve gizli" şeklinde cevap verdiğini duyurdu.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat vekilleri ile görüştükten sonra basına açıklamalarda bulunan Pelosi, Trump'ın görevden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını duyurdu. Pelosi bu girişime gerekçe olarak da Trump'ın Temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ve 2020 başkanlık seçimlerindeki siyasi rakibi 'Joe Biden'in Ukrayna'da araştırılmasını istediği' telefon görüşmesini gösterdi. Pelosi açıklamasında, "Trump, yaptıklarının hesabını vermeli. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANLIK TACİZİ!"

Trump, ise Pelosi'nin açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden "Bugün Birleşmiş Milletler'de (BM) önemli bir gün, bir sürü çalışma ve başarı var, ancak Demokratlar kasıtlı olarak bunu 'cadı avı' gibi gösterip, son dakika açıklamalar geçerek bunu mahvetmek istiyorlar. Ülkemiz için çok kötü. Telefon görüşmesinin transkriptini bile görmediler. Başkanlık tacizi!" açıklamalarında bulunarak tepki gösterdi.

Ayrıca, Trump açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Ukrayna hükümetinden telefon görüşmesinin transkriptini yayımlamak için izin aldığını duyurdu.

'BİDEN' İDDİALARI

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın Zelenskiy ile Temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'da Biden'in oğlu Hunter Biden'in ülkedeki iş anlaşmalarının araştırılmasını istediği öne sürülmüştü.

Öte yandan, Demokratlar ise Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerindeki siyasi rakibi Biden'e zarar verme peşinde olduğunu belirterek, bu duruma tepki göstermişlerdi.

TRUMP İLE GÖRÜŞMEMİZ 'ÖZEL' VE 'GİZLİ'

ABD'li CNN televizyon kanalı, New York'ta bulunan Ukraynalı liderin konuyla ilgili yöneltilen soru karşısında, Trump ile telefon görüşmesinin 'özel ve gizli' olduğunu söylediğini aktardı.

CNN'nin haberinde, Zelenskiy'nin, ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'e yönelik yolsuzluk soruşturması yürütülmesi karşılığında Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardım sözü verdiği iddiasıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Haberde, Ukraynalı liderin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin dökümünün yayımlanmasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine ise, 'Göreceğiz' yanıtını verdiği belirtildi.

'BANA KİMSE BASKI YAPAMAZ'

Zelenskiy'nin, 74'üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rus gazetecilere yaptığı açıklamada ise, Trump ile telefon görüşmesiyle ilgili iddiaların hatırlatılması üzerine, "Ben bağımsız bir ülkenin başkanıyım, dolayısıyla bana kimse baskı yapamaz. Tek bir kişi dışında. O da 6 yaşındaki oğlum" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA