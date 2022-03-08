Zelenskiy, sonuç elde edilene kadar Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sonuç elde edilene kadar Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini belirtti.

Zelenskiy, Telegram'dan paylaştığı video mesajında, Rus ordusuna karşı mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti.

Kendisinin başkent Kiev'de bulunduğunu vurgulayan Zelenskiy, Rus ve Ukrayna heyetleri arasında 3. tur müzakerelerin Belarus'ta dün yapıldığına dikkati çekti.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"3. tur müzakerelerin son olduğunu söylemek isterdik ancak gerçekçiyiz. Bu nedenle, halka 'bu şekilde barışa varacağız' demek için yol bulana kadar müzakerelerde konuşacağız ve ısrar edeceğiz."

Ayrıca, Zelenskiy'nin, uluslararası barış operasyonlarında yer alan askeri birliklerin askeri eylemler için çağırılması yönünde kararname imzaladığı belirtildi.