Zelenskiy, siyasi görüşleri nedeniyle Ukrayna'da risk altında olabilecek Belarusluların güvenliğini artırma talimatı verdi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, siyasi görüşleri nedeniyle ülkesinde risk altında olabilecek Belarusluların güvenliğinin artırılması talimatını verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, siyasi görüşleri nedeniyle ülkesinde risk altında olabilecek Belarusluların güvenliğinin artırılması talimatını verdi.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kararın, Belarus Evi Derneği Başkanı Vitaliy Şişov'un ölümü nedeniyle alındığı ifade edildi.
Zelenskiy'nin ülkeye bir sene içerisinde gelmiş ve siyasi görüşleri nedeniyle saldırıya maruz kalabilecek Belarusluların koşulsuz korunması talimatını verdiği aktarılan açıklamada, potansiyel kişilerin listesinin oluşturulduğu belirtildi.
Açıklamada, Zelenskiy'nin, Şişov'un ölümüne ilişkin kapsamlı bir soruşturma beklediğine dikkat çekildi.
Şişov'un ölümü
Kiev'de dün Ukrayna'daki muhaliflere yardım faaliyetleri yürüten Belarus Evi Derneği'nin Başkanı Vitaliy Şişov'un cesedi bir parkta asılı olarak bulunmuştu.
Ukrayna polisi kasten cinayet kapsamında olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz