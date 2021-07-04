Zelenskiy: Sea Breeze 2021 tatbikatı Karadeniz'deki tehditlere karşı dayanışmayı gösteriyor
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Zelenskiy: Sea Breeze 2021 tatbikatı Karadeniz'deki tehditlere karşı dayanışmayı gösteriyor

Zelenskiy: Sea Breeze 2021 tatbikatı Karadeniz'deki tehditlere karşı dayanışmayı gösteriyor
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın adımları nedeniyle Karadeniz'deki askeri tehditlerin arttığını belirterek, "Sea Breeze 2021 tatbikatı, bu tehditlere karşı dayanışma ve Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün kısıtlanmasına izin vermeyeceğimizi gösteriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın adımları nedeniyle Karadeniz'deki askeri tehditlerin arttığını belirterek, "Sea Breeze 2021 tatbikatı, bu tehditlere karşı dayanışma ve Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün kısıtlanmasına izin vermeyeceğimizi gösteriyor." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna Donanma Günü töreni dolayısıyla ziyaret ettiği Odesa Limanı'nda yaptığı konuşmada, donanmayı geliştirmeye öncelik verdiklerini söyledi.

ABD ve Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı, çoğunluğu NATO üyesi ülkelerin katıldığı Sea Breeze 2021 tatbikatının önemine işaret eden Zelenskiy, "Bu yıl Sea Breeze 2021, düzenlenmeye başlandığından bu yana tarihin en büyüğü olarak kayıtlara geçti. Donanma personelimiz, katılımcı ülkelerin birlikleriyle birlikte deniz gücümüzü artırmaya devam ediyor." diye konuştu.

Tatbikatın, Karadeniz'de artan tehditlere yönelik de ayrı bir anlam taşıdığını anlatan Zelenskiy, "Sea Breeze 2021 tatbikatı, Rusya'nın saldırgan adımları nedeniyle Karadeniz bölgesinde yoğunlaşan askeri tehditlere karşı dayanışma ve Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün kısıtlanmasına izin vermeyeceğimizi gösteriyor. Tatbikat, Ukrayna'nın da bir kıyı devleti olarak egemenlik hakkının gasbına izin vermeyeceğimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

28 Haziran'da başlayan ve 10 Temmuz'a kadar sürecek "Sea Breeze 2021" tatbikatına NATO üyesi 30'dan fazla ülke katılıyor.

Tatbikatta 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı, 18 özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor. Söz konusu tatbikat 1997'den beri düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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