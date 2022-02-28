Zelenskiy: "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler"
AA - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in açıklaması KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in açıklaması KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy: "Savaş tecrübesi olan Ukraynalı mahkumlar serbest bırakılacak ve savaşın en sıcak noktalarında suçlarını telafi edebilecekler"