Zelenskiy, Rusya ile gerginliği tırmandıran Donbass'a gidiyor
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Zelenskiy, Rusya ile gerginliği tırmandıran Donbass'a gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Zelenskiy, Rusya ile gerginliği tırmandıran Donbass'a gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya ile yaşanan gerilim devam ederken Donbass'a gidiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya ile yaşanan gerilim devam ederken Donbass'a gidiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ettiği Donbass'a gidiyor.

Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı bugün, isyancılar tarafından ateşkesin periyodik olarak ihlal edildiği, askerlerimizin yaralanarak hayatını kaybettiği bölgelere gidecek. Zelenskiy, Başkomutan olarak bölgede askerlerle görüşerek savaşçı ruhlarına desteğini iletecek" ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy, en son 11 Şubat ve 2 Mart'ta Donbass'a gitmiş, bölge sakinleri ve askerlerle bir araya gelmişti.

Rusya-Ukrayna krizi

2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın Rusya'ya bağlı 28 askeri taburun "tatbikat" bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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