Zelenskiy: "Provokasyonlara hazırız"
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Zelenskiy: "Provokasyonlara hazırız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Zelenskiy: 'Provokasyonlara hazırız'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasını provokasyon olarak nitelendirerek, "Provokasyonlara hazırız" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasını provokasyon olarak nitelendirerek, "Provokasyonlara hazırız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından Ukrayna sınırına yapılan askeri sevkiyatlara ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, Rusya'nın bu hareketini provokasyon olarak nitelendirerek, her türlü provokatif harekete hazır olduklarını bildirdi. Çatışmaların sürdüğüne vurgu yapan Zelenskiy, "Donbas bölgesine ilişkin savaş ve barış konularını iki maddeye bölmek istiyorum. Çatışmalar yılbaşından beri devam ediyor. Sadece yılın ilk aylarında 20 ölü, 57 yaralımız var" dedi.

"Rusya'nın adeti haline geldi"

Zelenskiy, sınıra asker yığma gibi hareketlerin Ruslar tarafından adet haline getirildiğine vurgu yaparak, "Diğer konu da Rusya'nın askeri varlığını Ukrayna sınırlarında arttırması. Askeri tatbikatlar ve sınıra asker yığmalar Rusya'nın adeti haline geldi. Bu şekilde tehlikeli ortam oluşturarak barış görüşmelerine de etki etmeyi amaçlıyorlar. Biz her zaman provokasyonlara hazırız" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna gerilimi

2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Avrupa Birliği'ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna'ya önemli bir ivme kazandıracak bazı anlaşmaları imzalamak istememiş ve bu hareket halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukoviç'e istifa çağrıları yapılmış ve halk meydanlara inmişti. Gösterilerin büyüyüp iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukoviç helikopterle Rusya'ya kaçarak ülkeyi terk etmişti.

Karışıklıklar Ukrayna'nın Doğu bölgesine sıçramış ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbas bölgesini ve bunun yanı sıra Kırım'ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlanmış ve Ukrayna tarafından bu bir tehdit olarak algılanmıştı. - KİEV

Zelenskiy: 'Provokasyonlara hazırız'
Zelenskiy: 'Provokasyonlara hazırız'
Zelenskiy: 'Provokasyonlara hazırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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