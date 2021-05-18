Zelenskiy, parlamentoya Kırım Tatar Türklerinin statüsünü güçlendirecek yasa tasarısını sundu
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Zelenskiy, parlamentoya Kırım Tatar Türklerinin statüsünü güçlendirecek yasa tasarısını sundu

Zelenskiy, parlamentoya Kırım Tatar Türklerinin statüsünü güçlendirecek yasa tasarısını sundu
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentoya Kırım Tatar Türklerinin statüsünü güçlendirecek Yerli Halklar Yasa Tasarısı'nı sundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentoya Kırım Tatar Türklerinin statüsünü güçlendirecek Yerli Halklar Yasa Tasarısı'nı sundu.

Zelenskiy, Kırım Tatar sürgünü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Ukraynalı herkesin Kırım Tatarlarının acısını paylaştığını ifade etti.

Tek bir ülke ve aile olarak "onlar" değil "biz" dediklerini belirten Zelenskiy, "Bu da demektir ki bugün Ukrayna'da en az 40 milyon Kırım Tatarı var." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, daha önce Kırım'ın Kurtarılması Stratejisi'ni kabul ettiklerini hatırlatarak, stratejinin Kırım Tatar Türklerinin haklarının yeniden tesisini öncelediğini belirtti.

Bugün parlamentoya Yerli Halklar Yasa Tasarısını sunduğunu kaydeden Zelenskiy, paylaşımında "Eminim ki kısa süre içinde milletvekilleri yasayı ele alıp bilhassa Kırım Tatarları olmak üzere Ukrayna'nın yerli halklarının statüsünü güçlendirecek ve 30 senedir ertelenen şeyi gerçekleştirecekler." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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