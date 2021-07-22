Zelenskiy'nin eski sekreteri Mendel İHA'ya konuştu
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Zelenskiy'nin eski sekreteri Mendel İHA'ya konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sekreterliğini yaparken kısa bir süre önce istifa eden Yulya Mendel, İHA'ya verdiği röportajda, "Türkiye ile dostluk ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sekreterliğini yaparken kısa bir süre önce istifa eden Yulya Mendel, İHA'ya verdiği röportajda, "Türkiye ile dostluk ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor. Birbirimize bağlayan çok sıkı bağlarımız var" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eski Sekreteri Yulya Mendel, görev yaptığı dönemi İHA'ya anlattı. "Hepimiz Birer Devlet Başkanıyız" isimli kitap da çıkaran Mendel, Türkiye ve Ukrayna arasındaki iyi ilişkilere değindi. Vladimir Zelenskiy'nin Devlet Başkanlığı seçimlerinde aldığı zaferden sonra düzenlenen sekreterlik seçmelerinde 4 bin kişi arasından seçildiğini ifade eden Mendel, "Bu ay Devlet Başkanlığı Basın Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. 34 yaşındayım ve 15 senedir basın mensubu olarak çalışıyorum. Yerel birçok ajansta ve The New York Times gibi uluslararası kuruluşlarda çalıştım. Uluslararası Dünya Bankası'nda da danışman olarak görev yaptım. Son 2 yıldır da Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Basın Sekreterliği görevini yürüttüm. Şimdi kitabım çıktı ve kitabımda Ukrayna'nın birçok pozisyonuna, Ukrayna'nın nereye doğru gittiğine değindim. Bu hafta satışa çıktı ve okuyucularıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile dostluk ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor"

Kırım Tatarları, Türkiye ve Ukrayna arasında yakın zamanda imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması ve Türk firmalarının Ukrayna genelinde yaptığı çok özel projelere değinen Mendel, "Türkiye ile dostluk ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor. Birbirimize bağlayan çok sıkı bağlarımız var. Serbest Ticaret Anlaşması'nda son aşamalara gelindiğini biliyorum ve bu Ukrayna için büyük bir başarı olacak. Türkiye ekonomimizde büyük rol oynuyor. Zelenskiy ve Erdoğan iki ülke arasında gerçekleştirilen ticaret hacminin büyümesinden yana. Türk firmaları Ukrayna pazarında en büyük projelerde yer alıyor. Onlardan bir tanesi de yol yapım çalışmaları. Bu konuda Türk firmaları Ukrayna'da lider konumunda. Modern yolların yapılması bizi çok mutlu ediyor. Ukrayna'da Türkiye sayesinde güzel yollar olacak. Bunların yanı sıra bizi tarihsel ve sosyal anlamda birbirimize bağlayan çok fazla bağlarımız var. İki ülkenin devlet başkanı, Kırım Tatarlarına 500 daire yapılması konusunda da olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. Kırım, Rusya tarafından kanunlara aykırı bir şekilde işgal edilince Kırım Tatarları evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye, bu vatandaşlar için 500 daire inşa edilmesinde Ukrayna'ya yardım ediyor. Çok fazla detay olduğundan görüşmeler biraz uzun sürdü. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve başka şehirlerde bu konutlar inşa edilecek. Ukrayna'nın güvenliğini ilgilendiren konularda da önemli görüşmeler oldu ve Türkiye işgal edilen toprakların geri iade edilmesi konusundaki bu görüşmelerde yer aldı. Bu bizim için çok kıymetli. Ukrayna ve Türkiye arasındaki dostluktan bahsederken her zaman aramızdaki dostluğun daha sağlam olması konusunu görüşüyoruz. Ukrayna ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili iki ülke liderin de çok farklı perspektifler gördüğünü biliyorum" şeklinde konuştu.

"Kırım Platformu'nda Erdoğan'ı görmeyi ümit ediyoruz"

23 Ağustos'ta düzenlenecek olan Kırım Platformu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmeyi ümit ettiğini belirten Mendel, "Kırım Platformu, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğu konusunda dünya liderlerini birleştirecek bir yer. Kırım, Ukrayna'nın Rusya tarafından 7 yıl önce işgal edilmiş bir bölgesidir. Tüm dünya Kırım'ın bize geri iade edilmesi konusunda bizi destekliyor. Türkiye'den bu konuda çok büyük destek görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi bu konuda her zaman destekliyor. Bundan dolayı kendisini 23 Ağustos'ta Kırım Platformu'nda görmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Zelenskiy'nin eski sekreteri Mendel İHA'ya konuştu
Zelenskiy'nin eski sekreteri Mendel İHA'ya konuştu
Zelenskiy'nin eski sekreteri Mendel İHA'ya konuştu
Zelenskiy'nin eski sekreteri Mendel İHA'ya konuştu
Zelenskiy'nin eski sekreteri Mendel İHA'ya konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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