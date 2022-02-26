Zelenskiy, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Cassis'e destekleri için teşekkür etti - Haberler

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Zelenskiy, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Cassis'e destekleri için teşekkür etti

AA, Nuri Aydın - Güncel
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Zelenskiy, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Cassis'e destekleri için teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis'e ülkesine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis'e ülkesine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Zelenskiy, Cassis ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bilgi verdi.

Cassis ile telefonda konuştuklarını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna'ya "somut yardımları" için teşekkürlerini iletti.

Zelenskiy, ayrıca ülkesine destek için çok sayıda kişiden telefon geldiğini belirtti.

AA / Nuri Aydın - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Twitter, Ukrayna, İsviçre, Güncel, Haberler

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