Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett'ten krize arabuluculuk yapmasını talep etti - Haberler

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Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett'ten krize arabuluculuk yapmasını talep etti

AA, Enes Canlı - Güncel
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Zelenskiy, İsrail Başbakanı Bennett'ten krize arabuluculuk yapmasını talep etti

İsrail İçişleri Bakanı Ayalet Şaked, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına çözüm bulması için İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten arabuluculuk yapmasını talep ettiğini açıkladı.

İsrail İçişleri Bakanı Ayalet Şaked, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına çözüm bulması için İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten arabuluculuk yapmasını talep ettiğini açıkladı.

İsrail İçişleri Bakanı Ayalet Şaked, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin cuma akşamı Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'den Rusya ile yaşanan krizde arabuluculuk yapmasını istediğini doğruladı.

Şaked, "Çok dikkatli konuşuyorum. Teklif geldi ve durum değerlendiriliyor. Daha fazla söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuşmuştu. Ancak yapılan açıklamada, Kiev'in Tel Aviv'den arabuluculuk talebine ilişkin bir bilgi yer almamıştı.

New York Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı'nın Bennett'ten Kiev ve Moskova arasında arabuluculuk yapmasını talep ettiğini yazmıştı.

AA / Enes Canlı - Güncel

Süleyman Soylu, Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Haberler

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