Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rus askeri hareketliliğini görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rus askeri hareketliliğini görüştü

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rus askeri hareketliliğini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini telefonda görüştü.

Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama
Savaşın ayak sesleri! Sınırdaki tehlikeli restleşme sonrası Kremlin'den yeni açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğini telefonda görüştü.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın son günlerdeki hareketlerinin Ukrayna, NATO üyeleri ve Avrupa için ciddi bir tehdit olduğunu kaydetti.

Johnson'a sürekli desteği için teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın yalnız olmadığını hissediyoruz. G7 ülkeleri bizi destekliyor. NATO üyelik hareket planı Ukrayna için yüksek öncelikli." ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rus askeri hareketliliğini görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 22:36:11. #1.15#
title